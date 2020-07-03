Санкт-Петербург стал лидером по числу людей с расстройством психики

3 Июль 2020 2020-07-03T16:28:05+03:00

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Вновь Санкт-Петербург стал лидером в России по числу пациентов с психическим расстройством. В пятницу, 3 июля 2020 года, стало известно о последних статистических данным Минздрава за 2019 год. Более 4,7 тысячам человек был впервые поставлен данный диагноз.

- Так, в 2019 году в Петербурге было зарегистрировано еще 4737 пациентов с диагнозом «психическое расстройство». Так, Северная столица занимает первое место в этом рейтинге, - говорится в данных Минздрава.

Следом идет Москва. Там в 2019 году появилось 3137 человек с расстройством. Третье место занимает Татарстан – 2531 пациента.

Меньше всего страдают психическими расстройствами в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек). Отмечается, что диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU