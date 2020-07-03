Масштабные отключения горячей воды начнутся в Санкт-Петербурге с 6 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T16:38:27+03:00

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С 6 июля в Санкт-Петербурге вновь начинаются полномасштабные испытания теплосетей, которые пройдут в качестве подготовки к зимнему сезону. С этого же момента начинаются и отключения горячей воды, которые сопутствуют проверке труб на прочность.

- У каждой компании - ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Петербургтеплоэнерго», свой план ремонтных работ, и сроки их проведения. Сейчас они продолжат все испытания, которые обязаны провести в подготовительный период, - рассказали газете «Петербургский дневник» в городском Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Напомним, что из-за карантинных мер, власти города решили не отключать горячую воду сидящим дома петербуржцам. До 1 июля все испытания были приостановлены, однако, с ослаблением ограничений, к испытаниям решено вернуться в полной мере.

Так, с 6 по 10 июля ГУП «ТЭК СПб» проверит трубы в Выборгском, Невском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Калининском, Колпинском, Красносельском и Пушкинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU