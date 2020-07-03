Пенсионерка сожгла себя во время ужина в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге пенсионерка погибла, пока готовила ужин. В пятницу, 3 июля 2020 года, стало известно, что в одной из жилых квартир на Кубинской улице в Московском районе города погибла 87-летняя женщина при странных обстоятельствах. Ее обгоревший труп нашли родственники. Причем в самой квартире пожара не было.
- Почти полностью обгоревшее тело женщины было обнаружено ее родственниками вечером 2 июля, при этом пожар в квартире экстренные службы не фиксировали, - пишут «Невские новости».
Одна из основных версий случившегося следующая. Скорее всего женщина погибла, когда готовила ужин. Она была в легковоспламеняющейся одежде и случайно подожгла себя от включенной газовой плиты или спичек во время приготовления еды.
На данный момент тело несчастной отправлено в морг. Правоохранители продолжают расследование для установления причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU