2020-07-03T17:28:00+03:00
Общество

Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии

Проверяющие нашли множество нарушений санитарных норм
Петр КИБЕР
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Дом ребенка проверили после двух смертей сотрудниц во время пандемии.Дом ребенка проверили после двух смертей сотрудниц во время пандемии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Василеостровский районный суд привлек к ответственности руководство Психоневрологического дома ребенка №6, где за время пандемии умерли две сотрудницы. Смерть завхоза и воспитательницы стала причиной проверки, которая показала множественные нарушения санитарных норм.

- В связи с получением информации от главного врача Дома ребенка №6 о смерти двух сотрудников, было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что первой умершей оказалась воспитатель Дома ребенка, которую 30 апреля госпитализировали с признаками сердечной недостаточности в Госпиталь ветеранов войн, где она скончалась 2 мая.

Вторая смерть произошла 24 мая. Умерла завхоз, которую двумя днями ранее также увезли в Госпиталь для ветеранов войн, но с признаками пневмонии.

Учитывая, что все произошло во время пандемии, была проведена проверка, которая показала, что бутылочки для кормления детей хранились на подоконнике, в туалете для сотрудников не было места для хранения одежды, а с малышами в изоляторе работали без средств защиты и так далее.

Суд ограничился предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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