МАЗ срезал крышу под Мостом глупости

3 Июль 2020 2020-07-03T17:57:34+03:00

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Знаменитый петербургский Мост глупости резко активизировался и поймал четвертую добычу за последние несколько дней. Но на этот раз в низкое перекрытие конструкции влетела не «Газель», а добыча покрупнее. 182-м по счету пострадавшим стал грузовой МАЗ.

- Мост глупости меняет вывеску на «Низкий мост, МАЗ не проедет!» Мостотрест, почините уже предупредительные балки, Мост страдает! – сообщает телеграм-канал «Мост глупости».

Судя по опубликованным фотографиям, ограничительных балок, висевших на подъезде к мосту и оторванных кузовами высоких машин, действительно не хватило. Они бы подсказали водителю МАЗа, что не только кузов, но даже кабина грузовика не пройдет под низким перекрытием.

В результате удара у машины с номерами самарской области просто срезало крышу. О состоянии водителя ничего не известно, остается надеется, что он успел пригнуться и не пострадал.

Отметим, что не попадавший долгое время в сводки ДТП мост «активизировался» в конце июня 2020 года, когда за четыре дня под ним застряли три «Газели».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788593" frameborder="0"></iframe> Грузовик снес себе крышу под Мостом глупости в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

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ИСТОЧНИК KP.RU