МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Знаменитый петербургский Мост глупости резко активизировался и поймал четвертую добычу за последние несколько дней. Но на этот раз в низкое перекрытие конструкции влетела не «Газель», а добыча покрупнее. 182-м по счету пострадавшим стал грузовой МАЗ.
- Мост глупости меняет вывеску на «Низкий мост, МАЗ не проедет!» Мостотрест, почините уже предупредительные балки, Мост страдает! – сообщает телеграм-канал «Мост глупости».
Судя по опубликованным фотографиям, ограничительных балок, висевших на подъезде к мосту и оторванных кузовами высоких машин, действительно не хватило. Они бы подсказали водителю МАЗа, что не только кузов, но даже кабина грузовика не пройдет под низким перекрытием.
В результате удара у машины с номерами самарской области просто срезало крышу. О состоянии водителя ничего не известно, остается надеется, что он успел пригнуться и не пострадал.
Отметим, что не попадавший долгое время в сводки ДТП мост «активизировался» в конце июня 2020 года, когда за четыре дня под ним застряли три «Газели».
Грузовик снес себе крышу под Мостом глупости в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутаты ЗакСа обратились в Смольный по поводу «Моста Глупости»
Они предлагают углубить дорожное покрытие под путепроводом (подробности)
В День города в петербургский «мост глупости» влетела юбилейная 150-я «Газель»
Развязку предлагают занести в Книгу рекордов Гиннеса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU