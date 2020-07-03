С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг

3 Июль 2020 2020-07-03T18:38:23+03:00

Машину можно взять в прокат в паре минут от терминала

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С 3 июля в петербургском аэропорту Пулково вновь заработал каршеринг. Услугу предоставляют две прокатные фирмы, а арендовать машину можно на парковке, расположенной в паре минут пешком от выхода из терминала.

- В настоящее время места для машин каршеринга доступны на парковке Р2. В этой зоне можно взять автомобиль по прилете в Пулково или завершить поездку перед вылетом. При въезде номер машины считывается автоматически, парковочный талон не требуется, - сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

В релизе особо отмечается, что в целях соблюдения санитарных мер, необходимых для нераспространения коронавируса, все прокатные машины обязательно проходят регулярную дезинфекцию.

Напомним, что с 1 июля пассажирский терминал Пулково вновь начал работать в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU