2020-07-03T18:41:44+03:00
Общество

Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу

Он уже отсидел полгода в СИЗО и теперь будет ждать суда дома
Петр КИБЕР
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Водителя, сбившего подростков, освободили из СИЗО.Водителя, сбившего подростков, освободили из СИЗО.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Выборгский районный суд выпустил из-под стражи водителя, который в январе 2020 года насмерть сбил двух подростков у площади Мужества. Причиной изменения меры пресечения стало то, что продлевать арест по данной статье нельзя более полугода, а шесть месяцев в СИЗО обвиняемый уже отсидел.

- 9 января обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 4 марта и 6 мая мера была продлена. Сейчас следствие попросило изменить меру на запрет определенных действий, так как с учетом продления, предельный срок содержания обвиняемого под стражей истекает 6 июля, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока следствие по делу о смертельной аварии еще идет, водитель иномарки останется дома. До 6 сентября ему запрещено выходить из квартиры с 22.00 по 08.00, общаться с участниками производства по делу, кроме адвокатов и членов семьи, запрещено пользоваться почтой, интернетом и садиться за руль.

Напомним, что в январской аварии погибли 16-летний юноша и 15-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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