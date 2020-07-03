2020-07-03T19:08:50+03:00
Общество

Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов

Уклонистов будут искать с помощью полиции
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Петербурга потребовал обеспечить призыв на 100%.Губернатор Петербурга потребовал обеспечить призыв на 100%.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга потребовал выполнить городскую норму призыва в армию на 100%. Об этом Александр Беглов заявил 3 июля, во время совещания с главами районных администраций и при участии представителей комиссариата.

- Весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля. В этом году из-за пандемии он начался на месяц позже — после майских праздников. Поэтому в некоторых районах возникла сложная ситуация с выполнением нормы призыва, - сообщает пресс-служба Смольного.

Норма от города на весну 2020 года составляет 2988 человек, однако на 1 июля районные комиссариаты оформили лишь 2406 призывников, а в армию отправлено только 1164 новобранца.

Глава города отметил, что за организацию призыва отвечают 11 комиссий в каждом муниципалитете города. И свою задачу они должны выполнить без вариантов

- Мы обязаны выполнить Указ Верховного Главнокомандующего и обеспечить 100% норму призыва, - подчеркнул губернатор и дал команду на поиск уклонистов с помощью полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии
Пенсионерка сожгла себя во время ужина в Санкт-Петербурге
Масштабные отключения горячей воды начнутся в Санкт-Петербурге с 6 июля
Санкт-Петербург стал лидером по числу людей с расстройством психики
Спасателям пришлось откачивать подростка, который нырнул с Яхтенного моста
Первый в России объемный монокристаллический слиток оксида галлия вырастили в Санкт-Петербурге
Трех человек выловили из Невы, Обводного канала и Финского залива днем 3 июля
Санкт-Петербург попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью раком
Мощный пожар разгорелся у «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге
Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге
Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом
Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга
45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области
"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге
Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки