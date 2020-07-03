Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов

3 Июль 2020 2020-07-03T19:08:50+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга потребовал выполнить городскую норму призыва в армию на 100%. Об этом Александр Беглов заявил 3 июля, во время совещания с главами районных администраций и при участии представителей комиссариата.

- Весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля. В этом году из-за пандемии он начался на месяц позже — после майских праздников. Поэтому в некоторых районах возникла сложная ситуация с выполнением нормы призыва, - сообщает пресс-служба Смольного.

Норма от города на весну 2020 года составляет 2988 человек, однако на 1 июля районные комиссариаты оформили лишь 2406 призывников, а в армию отправлено только 1164 новобранца.

Глава города отметил, что за организацию призыва отвечают 11 комиссий в каждом муниципалитете города. И свою задачу они должны выполнить без вариантов

- Мы обязаны выполнить Указ Верховного Главнокомандующего и обеспечить 100% норму призыва, - подчеркнул губернатор и дал команду на поиск уклонистов с помощью полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU