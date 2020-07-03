2020-07-03T19:30:17+03:00
Общество

Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами

Так в Царском Селе отметили начало работы после карантина
Петр КИБЕР
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Первых гостей Екатерининского парка встретили цветами. Фото: ГМЗ "Царское Село".Первых гостей Екатерининского парка встретили цветами. Фото: ГМЗ "Царское Село".
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С 3 июля в Петербурге и окрестностях открылись всемирно известные парки: Павловский, парки Петергофа и Царского села. В последнем гостей решили встретить особенно торжественно, поэтому первым посетителям при входе вручили букеты цветов.

- Для нас открытие парков – очень важный шаг к возвращению к обычной жизни. Мы так ждали наших посетителей! Поверьте, это очень грустная картина – безлюдные парки. В тяжелые периоды жизни остро не хватает красоты , – отметила директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Первые посетители появились в Екатерининском парке уже с утра. Учитывая, что сегодня пятница, в основном это были жители Пушкина. Они сразу же пошли к любимым местами долго гуляли, наслаждаясь красотами.

Не меньше людей было и в Александровском саду, который, к тому же, бесплатный. А всего в первый день работы в садах побывали больше шести тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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