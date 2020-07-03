Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе

3 Июль 2020 2020-07-03T20:20:29+03:00

На Мурманском шоссе сгорели строительные бытовки. Фото: ГУ МЧС по ЛО

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Областные спасатели потушили крупный пожар на 13-м километре Мурманского шоссе. Днем 3 июля неподалеку от «Меги-Дыбенко» вспыхнула площадка с десятками строительных контейнеров. Черные клубы дыма поднимались высоко в небо и были заметны не только из Кудрово, но и отдаленных районов Петербурга.

- В 14:12 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 13-м километре Мурманского шоссе горят цельнометаллические контейнеры, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

На место масштабного пожара прибыли дежурные смены двух пожарных частей из Ленобласти, еще двух – из Петербурга. А также бойцы «Леноблпожспаса».

Общими усилиями за полтора часа удалось сбить открытое пламя, а еще через полтора часа – полностью ликвидировать пожар.

Сейчас причины ЧП выясняют дознаватели, сведений о пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788624" frameborder="0"></iframe> Сильный пожар у "Мега-Дыбенко" в Ленобласти.Видео: ГУ МЧС по ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU