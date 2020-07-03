Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Областные спасатели потушили крупный пожар на 13-м километре Мурманского шоссе. Днем 3 июля неподалеку от «Меги-Дыбенко» вспыхнула площадка с десятками строительных контейнеров. Черные клубы дыма поднимались высоко в небо и были заметны не только из Кудрово, но и отдаленных районов Петербурга.
- В 14:12 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 13-м километре Мурманского шоссе горят цельнометаллические контейнеры, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
На место масштабного пожара прибыли дежурные смены двух пожарных частей из Ленобласти, еще двух – из Петербурга. А также бойцы «Леноблпожспаса».
Общими усилиями за полтора часа удалось сбить открытое пламя, а еще через полтора часа – полностью ликвидировать пожар.
Сейчас причины ЧП выясняют дознаватели, сведений о пострадавших нет.
Сильный пожар у "Мега-Дыбенко" в Ленобласти.Видео: ГУ МЧС по ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU