2020-07-03T20:43:54+03:00
Общество

МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области

Но, несмотря на непогоду, в субботу будет жарко
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дожди и грозы придут в Ленобласть на выходные.Дожди и грозы придут в Ленобласть на выходные.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Управление МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, 4 июля здесь ждут ливни и грозы. Но, несмотря на это, воздух прогреется до +25 градусов.

- 4 июля в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы, при грозе порывистый ветер, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели советуют во время грозы не выходить из дома, закройте окна и двери. В частных домах лучше не топить печи, так как дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть молнию.

Людям следует держаться подальше от электропроводки, антенн и не говорить по телефону. Нельзя прятаться под деревьями и держать в руках металлические предметы, например зонтик.

Все эти советы пригодятся жителям Ленобласти также 5 и 6 июля, ведь погода на эти дни будет такая же: дожди, грозы, резкий ветер и 20-25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме
Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах
Девушка-новичок припарковала машину на машину
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии