МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области

3 Июль 2020 2020-07-03T20:43:54+03:00

Дожди и грозы придут в Ленобласть на выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, несмотря на непогоду, в субботу будет жарко

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Управление МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, 4 июля здесь ждут ливни и грозы. Но, несмотря на это, воздух прогреется до +25 градусов.

- 4 июля в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы, при грозе порывистый ветер, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели советуют во время грозы не выходить из дома, закройте окна и двери. В частных домах лучше не топить печи, так как дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть молнию.

Людям следует держаться подальше от электропроводки, антенн и не говорить по телефону. Нельзя прятаться под деревьями и держать в руках металлические предметы, например зонтик.

Все эти советы пригодятся жителям Ленобласти также 5 и 6 июля, ведь погода на эти дни будет такая же: дожди, грозы, резкий ветер и 20-25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU