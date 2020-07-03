Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
Саперам ОМОНа Росгвардии пришлось выезжать по тревоге днем 3 июля. Причиной стала бомба времен Великой Отечественной войны, которую подняли рабочие со дня реки. Учитывая, что проржавевший боеприпас мог рвануть в любой момент, опасность была нешуточной.
- Около 09:30 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что при проведении дноуглубительных работ у причала в Петроградском районе был обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен войны, - сообщает пресс-служба управления.
Боеприпас ковшом зачерпнул экскаватор, который поднимал ил и грунт со дна Малой Невы. После этого все работы были остановлены, а людей отвели куда подальше.
Приехавшие на место взрывотехники установили, что находка - 57-миллиметровый артиллерийский снаряд, сильно поеденный коррозией. Боеприпас аккуратно вынесли на берег и потом отвезли на полигон, где благополучно уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU