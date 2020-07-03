2020-07-03T22:54:55+03:00
Происшествия

Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны

Его откопали рабочие, когда чистили дно от отложений
Петр КИБЕР
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Снаряд времен войны подняли со дня Невы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛОСнаряд времен войны подняли со дня Невы. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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Саперам ОМОНа Росгвардии пришлось выезжать по тревоге днем 3 июля. Причиной стала бомба времен Великой Отечественной войны, которую подняли рабочие со дня реки. Учитывая, что проржавевший боеприпас мог рвануть в любой момент, опасность была нешуточной.

- Около 09:30 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что при проведении дноуглубительных работ у причала в Петроградском районе был обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен войны, - сообщает пресс-служба управления.

Боеприпас ковшом зачерпнул экскаватор, который поднимал ил и грунт со дна Малой Невы. После этого все работы были остановлены, а людей отвели куда подальше.

Приехавшие на место взрывотехники установили, что находка - 57-миллиметровый артиллерийский снаряд, сильно поеденный коррозией. Боеприпас аккуратно вынесли на берег и потом отвезли на полигон, где благополучно уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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