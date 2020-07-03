Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме

3 Июль 2020 2020-07-03T23:08:06+03:00

На заседания пустят всех, но в перчатках и масках

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Санкт-петербургский Городской суд объявил о том, что вновь начинает работать в обычном, «докарантинном», режиме. С этого момента заседания открыты для всех участников процесса, ограничений на посещение практически нет. За исключением двух условий.

- Санкт-Петербургский городской суд начинает работу в обычном режиме, то есть с допуском слушателей. Наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции обязательно, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Другими словами, кроме отсутствия обязательных масок и перчаток, препятствием для попадания в зал будет большое число участников процесса, которых будут рассаживать через 1,5 метра друг от друга.

Напомним, что во время карантина на заседаниях присутствовали только судьи, стороны обвинения, защиты, сами подсудимые (иногда по видеосвязи) и свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU