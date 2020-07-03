Ролс-Ройс попал в ДТП в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T23:38:37+03:00

Это уже пятая авария с элитными иномарками за последний месяц [видео]

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Еще одна безумно дорогая иномарка попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Вслед за «Феррари», «Маклареном» и двумя «Ламборгини», статистику дорожных инцидентов пополнил «Роллс-Ройс». Его, в компании ГИБДД и других машин, заметили стоящим на «аварийке» напротив метро «Петроградская».

- Вчера «Ламборгини», сегодня «Роллс», а что завтра? – задается вопросом автор ролика, размещенного в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам видео, снятого на авторегистратор, серьезных повреждений элитная иномарка не получила. Тем не менее, учитывая ее стоимость, расходы на ремонт маленькими не покажутся.

Напомним, что 2 июля девушка на «Рено Логан» протаранила призовой «Ламборгини», стоимостью почти 20 миллионов рублей, который известный блогер должен был отдать победителю розыгрыша среди подписчиков.

26 июня еще один «Ламборгини» потерял зеркало в аварии на Приморском проспекте, днем ранее удар в бок получил британский спорткар «Макларен», а 7 июня в аварии с алым «Феррари» погиб водитель такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788647" frameborder="0"></iframe> ДТП с "Роллс-Ройсом" в Санкт-Петербурге.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU