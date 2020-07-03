Петербуржцу предъявлено обвинение в пособничестве террористам

3 Июль 2020 2020-07-03T23:49:44+03:00

Жителю Петербурга грозит до 15 лет за содействие террористам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

31-летнему мужчине грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы

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Следователи Главного следственного управления СК России по Петербургу предъявили обвинение 31-летнему местному жителю, которого подозревают в пособничестве террористам. За это молодому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

- Из материалов уголовного дела следует, что в 2016 году обвиняемый, находясь на территории Санкт-Петербурга, со своего банковского счета, совершал денежные переводы в адрес ранее осужденного мужчины, - сообщает пресс-служба Управления Следкома по Санкт-Петербургу.

Известно, что получатель денег, которому на тот момент было 28 лет, имел судимость за вовлечение россиян и иностранных граждан в участие в вооруженных формирования в Сирии, действовавших против интересов России. Другими словами, вербовал наемников.

Вот за финансовую помощь вербовщику, и был задержан 31-летний петербуржец. Пока расследование дела по статье «Содействие террористической деятельности», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU