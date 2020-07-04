2020-07-04T00:02:53+03:00
Общество

188 тысяч пачек белорусских сигарет нашли в дверях на таможне

Контрабанда направлялась из Петербурга в Европу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Белорусские сигареты нашли в дверях. Фото: Балтийская таможня.Белорусские сигареты нашли в дверях. Фото: Балтийская таможня.
Изменить размер текста:

188 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства нашли сотрудники Балтийской таможне. Нелегальный груз был спрятан… в дверях. Неизвестные злоумышленники не поленились и нашпиговали межкомнатные двери под самую завязку.

- 30 июня на таможенном посту Гавань в отношении товарной партий «панель дверная (дверное полотно)… окрашенная…» сработал профиль риска высокой вероятности заявления недостоверных сведений. Сканирование контейнера показало нехарактерные затемнения, указывающие на посторонние вложения, - сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Контейнер вскрыли. В нем было шесть паллет с уложенными штабелями дверьми. Когда одну дверь вскрыли, под внешним слоем нашлись пачки сигарет Minsk и Rothmans с белорусскими акцизами. Всего было изъято 84000 пачек

А еще 104 тысячи пачек нашлись 2 июля при проверке другой партии дверей. Обе по документам направлялись в Европу. Первая шла в Германию, а вторая – в Нидерланды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок «Зенита» перешел в «Арсенал»
188 тысяч пачек белорусских сигарет нашли в дверях на таможне
Петербуржцу предъявлено обвинение в пособничестве террористам
Ролс-Ройс попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме
Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах
Девушка-новичок припарковала машину на машину
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии