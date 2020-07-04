188 тысяч пачек белорусских сигарет нашли в дверях на таможне

4 Июль 2020 2020-07-04T00:02:53+03:00

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188 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства нашли сотрудники Балтийской таможне. Нелегальный груз был спрятан… в дверях. Неизвестные злоумышленники не поленились и нашпиговали межкомнатные двери под самую завязку.

- 30 июня на таможенном посту Гавань в отношении товарной партий «панель дверная (дверное полотно)… окрашенная…» сработал профиль риска высокой вероятности заявления недостоверных сведений. Сканирование контейнера показало нехарактерные затемнения, указывающие на посторонние вложения, - сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Контейнер вскрыли. В нем было шесть паллет с уложенными штабелями дверьми. Когда одну дверь вскрыли, под внешним слоем нашлись пачки сигарет Minsk и Rothmans с белорусскими акцизами. Всего было изъято 84000 пачек

А еще 104 тысячи пачек нашлись 2 июля при проверке другой партии дверей. Обе по документам направлялись в Европу. Первая шла в Германию, а вторая – в Нидерланды.

ИСТОЧНИК KP.RU