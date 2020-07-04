2020-07-04T00:16:03+03:00
Спорт

Игрок «Зенита» перешел в «Арсенал»

О подписании контракта сообщает пресс-служба петербургского клуба
Петр КИБЕР
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Даниил Лесовой перешел в тульский "Арсенал". Фото: ФК "Зенит"Даниил Лесовой перешел в тульский "Арсенал". Фото: ФК "Зенит"
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Футболист петербургского «Зенита» Данил Лесовой перешел в тульский «Арсенал». Полузащитник, ранее игравший в «Зените-2» и находившийся в аренде у канониров, теперь официально стал игроком клуба из Тулы.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Арсенал» достигли договоренности о полноценном переходе полузащитника в тульскую команду, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Даниил Лесовой – уроженец Москвы, но воспитанник киевского «Динамо». Ранее он имел гражданство Украины и выступал за юношескую сборную этой страны, но в 2016 году футболист переехал в Петербург.

Здесь, за «Зенит-2» он провел 32 матча в рамках ФНЛ (первой лиги России) , в которых забил один гол. В июле 2018-го был отдан в «Арсенал» на правах аренды. С тульской командой полузащитник дебютировал в Премьер-Лиге, там же он провел весь прошлый и нынешний сезоны.

Стоимость трансфера на разглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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