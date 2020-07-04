Погода в Санкт-Петербурге 4 июля 2020 года: тепло и кратковременные дожди

4 Июль 2020 2020-07-04T09:18:37+03:00

В субботу в Петербурге будет облачно с прояснениями Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербургская погода в субботу, 4 июля, соединит в себе и солнце, и дожди. Причина в том, что город оказался «на орбите нового циклона».

– Сегодня, 4 июля, метеорологические условия сформирует периферия очередного циклона, выходящего на Скандинавию, – рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, по области возможны грозы.

Показания термометров ставить рекорды и антирекорды сегодня не станут: они практически точно будут соответствовать климату. Воздух прогреется от 21 до 23 градусов тепла.

Порывистый ветер обещают разве что при грозе в Ленобласти. В другое время его скорость не превысит девяти метров в секунду. А вот давление будет держаться ниже нормы и продолжит падать.

ИСТОЧНИК KP.RU