Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге закончатся дожди

5 Июль 2020 2020-07-05T11:55:38+03:00

Безоблачную погоду нам обещают уже в середине следующей недели

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После изнуряющей жары в Санкт-Петербурге начались поливные дожди. В понедельник, 6 июля, жителям Северной столицы, отправляясь на работу, вновь придется вооружиться зонтиками. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Когда же в город вернется солнечная погода? Ждать осталось недолго.

Дожди в Санкт-Петербурге прекратятся уже ко вторнику, 7 июля. Температура воздуха «за бортом» ночью составит +17 градусов, днем – до 24 градусов тепла. Такая погода продержится в городе до конца недели. Осадков не ожидается, но вот выше плюс 22 вряд ли будет. Что тоже неплохо.

Напомним, сегодня, 5 июля, погода петербуржцев ждет пасмурная погода с дождем. Местами - ливнями с грозами. Температура воздуха составит всего +19.

ИСТОЧНИК KP.RU