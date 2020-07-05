За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек

5 Июль 2020 2020-07-05T10:25:08+03:00

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Жителей Северной столицы продолжают тестировать на коронавирус. Только за минувшие сутки в городе были обследованы 17 036 человек. У всех взяты анализы на COVID-19, теперь людям предстоит дождаться результатов.

Как сообщают в Смольном, под медицинским наблюдением находятся 1435 человек. Из них 75 - в обсерваторе, 691 - на самоизоляции, 669 - контактные.

Также по вопросам, касающимся «ковида», петербуржцы обращались и в службу экстренных вызовов. Так, 48 человек сообщили, что ни прибыли на территорию России из других государств. Еще 50 обращений направлены в службу скорой помощи, а 25 – в полицию.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге коронавирусом заразился 271 человек. Вылечиться от опасного заболевания удалось 251 петербуржцу. Есть и печальная статистика: по последним данным, в Северной столице от коронавируса умер 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU