275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки

5 Июль 2020 2020-07-05T11:49:27+03:00

Всего за время пандемии в Петербурге вылечились 19 994 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

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За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге снова выявлены случаи заражения коронавирусом. Всего ковид подхватили 275 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.

- От коронавируса за сутки вылечились 248 человек. Есть и погибшие. Зафиксировано 42 летальных исхода, - отмечают в оперативном штабе.

Также за прошедшие сутки тест на коронавирус сдали свыше 17 тысяч человек. Теперь они ждут результатов. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге ковидом заразились 25 536 человек. Количество выздоровевших составляет 19 994 человека, погибших – 1345 человек.

В Ленинградской области за сутки выявили 53 заболевших. Вылечились от коронавируса 5 человек, смертей не зафиксировано. Общее число зараженных за все время пандемии в регионе составляет 4688, выздоровевших - 4202, смертей - 34.

ИСТОЧНИК KP.RU