275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге снова выявлены случаи заражения коронавирусом. Всего ковид подхватили 275 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
- От коронавируса за сутки вылечились 248 человек. Есть и погибшие. Зафиксировано 42 летальных исхода, - отмечают в оперативном штабе.
Также за прошедшие сутки тест на коронавирус сдали свыше 17 тысяч человек. Теперь они ждут результатов. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге ковидом заразились 25 536 человек. Количество выздоровевших составляет 19 994 человека, погибших – 1345 человек.
В Ленинградской области за сутки выявили 53 заболевших. Вылечились от коронавируса 5 человек, смертей не зафиксировано. Общее число зараженных за все время пандемии в регионе составляет 4688, выздоровевших - 4202, смертей - 34.
ИСТОЧНИК KP.RU