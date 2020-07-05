В Ленинградской области ищут троих подростков, которые ушли из дома и не вернулись

5 Июль 2020 2020-07-05T12:20:51+03:00

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За прошедшие сутки жители Ленинградской области трижды обращались в полицию с просьбой найти их пропавших детей. Два случая произошли в Выборгском районе, еще один – во Всеволожском. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Была получена информация о двух пропавших юношах и одной девушке, - сообщает источник. – Один из парней – девятиклассник - пропал в Выборге. Известно, что ранее из дома он не уходил. Нигде на учете он также не состоит.

С двумя другими подростками ситуация сложнее. Им 16 и 17 лет, они нигде не учатся и не работают. Как отмечают полицейские, раньше дети уже уходили из дома, но каждый раз их удавалось найти и вернуть домой. Кроме того, подростки состоят на учете в ПДН.

В данный момент, как передает «Комсомолке» источник, полицейские ведут поиски пропавших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU