18-летняя петербурженка попросила полицейских не наказывать мужчину, который ее «изнасиловал»

5 Июль 2020 2020-07-05T12:46:36+03:00

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Неловкая ситуация произошла в Красносельском районе в ночь на 4 июля. Парень и девушка, возвращаясь с гулянки, сели в такси. Во время поездки водитель услышал слова девушки о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина. Об этом таксист сразу же доложил в полицию. Однако, как оказалось, в этом деле все не так уж однозначно. Ситуацию впоследствии объяснила сама «потерпевшая».

- Девушка сказала, что малознакомый молодой человек предложил ей совместную прогулку, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Девушка согласилась, после чего молодые люди отправились в сторону поля, расположенного неподалеку. Там парень принудил свою спутницу снять брюки и совершил с ней половой акт. После этого молодые люди вместе пошли в магазин.

Затем от магазина парочка вызвала такси, в салоне которого девушка и проболталась о своем приключении. Сейчас она просит полицейских не проводить проверку в отношении ее спутника.

ИСТОЧНИК KP.RU