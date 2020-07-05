2020-07-05T13:05:57+03:00
Общество

Беглов осмотрел новую школу в Приморском районе. Она откроется 1 сентября

Одновременно учиться здесь смогут 1100 детей
Алина ЧЕМЕРИС
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В школе будут два бассейна и два спортзалаВ школе будут два бассейна и два спортзалаФото: Олег ЗОЛОТО
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Новая пятиэтажная школа на Комендантском проспекте была построена на 7 месяцев раньше срока. Она располагается во дворе жилого квартала. В ней есть все, что необходимо юным петербуржцам: два бассейна и два спортзала, а также прилегающие игровые и спортивные площадки. Свои двери для учеников она откроет 1 сентября. В каких условиях будут учиться дети, увидел губернатор Александр Беглов.

- В последние годы в Приморском районе идет интенсивное жилищное строительство. Численность населения приближается уже к шестистам тысячам человек. Еще совсем недавно здесь ощущалась острая нехватка социальных объектов. Но город постепенно решает эту проблему, - отметил он, добавив, что вскоре здесь откроется еще одна школа – на 1375 мест.

В Приморском районе появляются и новые детские сады. Так, в прошлом году открылись 8 садиков на 1000 мест. Еще 400 дополнительных мест было организовано в имеющихся детсадах. Два новых учреждения для дошкольников откроются также в 2020 году и еще одно – в 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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