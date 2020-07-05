2020-07-05T14:14:06+03:00
Общество

Бережливую поликлинику с бассейном откроют в Санкт-Петербурге до конца года

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену
Алина ЧЕМЕРИС
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Строительство поликлиники планируют закончить до конца годаСтроительство поликлиники планируют закончить до конца годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Новую современную поликлинику строят на Вербной улице. Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Не останется без внимания и прилегающая территория – в данный момент проводится ее благоустройство. С ходом строительства поликлиники ознакомился губернатор Александр Беглов.

- Поликлиника строится по современному проекту, с бассейном. Она будет работать по бережливым технологиям с открытой регистратурой, - подчеркнул градоначальник. - Работы еще много, но строительство должно быть завершено к концу этого года.

Строительство поликлиники на Вербной улице началось еще в 2014 году. За 6 лет на объекте сменились три генеральных подрядчика. На данный момент готовность поликлиники составляет почти 70%.

Также в Приморском районе в этом году появится новая школа. Она рассчитана на 1100 мест и соответствует всем современным стандартам. Свои двери для учеников она откроет уже 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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