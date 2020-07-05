Находка в стиле Шекспира: Рыбак обнаружил череп человека на берегу Финского залива в Курортном районе

5 Июль 2020 2020-07-05T15:43:49+03:00

Мужчина предполагает, что его могло вынести штормом

Изменить размер текста: A A

Обыкновенная рыбалка для пенсионера из Сестрорецка завершилась общением с полицейскими. Вечером в субботу, 4 июля, пожилой мужчина удил рыбу на берегу Финского залива, как вдруг в воде в заболоченном месте обнаружил странный предмет. Подойдя поближе, пенсионер ужаснулся своей находке.

Она вполне походила на эпизод в шекспировском «Гамлете».

- Житель Сестрорецка обнаружил предмет похожий на скелетированный череп человека без видимых повреждений, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Также сообщил, что ранее неоднократно рыбачил в указанном месте и черепа не видел.

По словам пенсионера, скорее всего, череп вынесло на берег после шторма, который недавно разбушевался в здешних местах.

По факту случившегося полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU