Находка в стиле Шекспира: Рыбак обнаружил череп человека на берегу Финского залива в Курортном районе
Обыкновенная рыбалка для пенсионера из Сестрорецка завершилась общением с полицейскими. Вечером в субботу, 4 июля, пожилой мужчина удил рыбу на берегу Финского залива, как вдруг в воде в заболоченном месте обнаружил странный предмет. Подойдя поближе, пенсионер ужаснулся своей находке.
Она вполне походила на эпизод в шекспировском «Гамлете».
- Житель Сестрорецка обнаружил предмет похожий на скелетированный череп человека без видимых повреждений, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Также сообщил, что ранее неоднократно рыбачил в указанном месте и черепа не видел.
По словам пенсионера, скорее всего, череп вынесло на берег после шторма, который недавно разбушевался в здешних местах.
По факту случившегося полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU