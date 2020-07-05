Огромные радужные пятна заметили петербуржцы на реке Смоленке
Жители Северной столицы вновь обнаружили радужные разводы на поверхности реки Смоленки. Огромные пятна на первый взгляд можно было принять за пушистые облака, которые отражаются в водоеме, однако, присмотревшись, люди понимали, что увиденное не имеет никакого отношения к живописному небу.
Большие бесформенные кляксы выплывали из-под мостика и медленно двигались по течению. Петербуржцы отметили, что речка за последнее время слишком часто «меняет цвет». По их словам, в последний раз настолько грязной она была в конце июня.
Некоторые их пользователей соцсетей уверяют – в речку регулярно сливают нефтепродукты.
Смоленка снова в пятнах.Видео Людмилы Щукиной. Опубликовано в сообществе Живем на Васильевском Васильевский остров
- Когда же, наконец, за любое надругательство над природой будут в тюрьму сажать? Ждем ,когда она – природа - решит этот вопрос по-своему? Любому из нас тогда уж точно не поздоровится, - негодуют петербуржцы в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU