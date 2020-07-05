Огромные радужные пятна заметили петербуржцы на реке Смоленке

5 Июль 2020 2020-07-05T16:51:16+03:00

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Жители Северной столицы вновь обнаружили радужные разводы на поверхности реки Смоленки. Огромные пятна на первый взгляд можно было принять за пушистые облака, которые отражаются в водоеме, однако, присмотревшись, люди понимали, что увиденное не имеет никакого отношения к живописному небу.

Большие бесформенные кляксы выплывали из-под мостика и медленно двигались по течению. Петербуржцы отметили, что речка за последнее время слишком часто «меняет цвет». По их словам, в последний раз настолько грязной она была в конце июня.

Некоторые их пользователей соцсетей уверяют – в речку регулярно сливают нефтепродукты.

Смоленка снова в пятнах.Видео Людмилы Щукиной. Опубликовано в сообществе Живем на Васильевском Васильевский остров

- Когда же, наконец, за любое надругательство над природой будут в тюрьму сажать? Ждем ,когда она – природа - решит этот вопрос по-своему? Любому из нас тогда уж точно не поздоровится, - негодуют петербуржцы в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU