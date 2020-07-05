2020-07-05T18:45:41+03:00
Общество

Ставшую долгостроем школу искусств на Туристской улице должны сдать в августе

Здание уже готов на 90%
Алина ЧЕМЕРИС
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Эту школу жители ждут уже 6 летЭту школу жители ждут уже 6 летФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье, 5 июля, губернатор Александр Беглов проинспектировал строительство школы искусств в Приморском районе Петербурга. Он отметил – эту школу жители ждут уже 6 лет. Дело в том, что здание является одним из долгостроев, и с 2014 года сменило трех подрядчиков. Контракты с ними расторгались из-за нарушений.

С 1 июля на объекте работает четвертая компания. Чтобы закончить работы, нужно было корректировать проектную документацию и заново проходить госэкспертизу. В данный момент в школе ведется отделка помещений и строительство инженерных сетей.

- Строительная готовность объекта составляет 90%. Есть уверенность, что строители сдадут долгожданную школу в срок — в августе этого года, - отметил в ходе проверки губернатор Александр Беглов.

В целом же градоначальник высоко оценил качество работ на объекте, а также отметил, что в актовоми зале новой школы искусств можно будет проводить районные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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