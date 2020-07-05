«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку
Подозрительный предмет был обнаружен 5 июля на автобусной остановке на проспекте КИМа около дома №4 на Васильевском острове. Предположительно, кто-то оставил в павильоне коробку. В результате, узнав, что в людном месте находится бесхозный предмет, на проспект КИМа оперативно прибыли полицейские и бойцы ОМОНа. Остановку оцепили и обтянули оградительной лентой.
Местные жители, заметив, что рядом с их домом что-то происходит, начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов из своих окон. Кадры были опубликованы в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
- На КИМа 4 на остановке оставили посылку. Все службы на месте. Вот кому-то со штрафом не повезет, - комментирует женский голос видеокадры, вмиг разлетевшиеся по соцсетям.
В данный момент по факту произошедшего оперативники проводят проверку.
ОМОН оцепил остановку на проспекте КИМа в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU