2020-07-05T19:12:51+03:00
Происшествия

«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку

Предположительно, там находилась бесхозная посылка [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Очевидцы наблюдали за происходящим из оконОчевидцы наблюдали за происходящим из оконФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Подозрительный предмет был обнаружен 5 июля на автобусной остановке на проспекте КИМа около дома №4 на Васильевском острове. Предположительно, кто-то оставил в павильоне коробку. В результате, узнав, что в людном месте находится бесхозный предмет, на проспект КИМа оперативно прибыли полицейские и бойцы ОМОНа. Остановку оцепили и обтянули оградительной лентой.

Местные жители, заметив, что рядом с их домом что-то происходит, начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов из своих окон. Кадры были опубликованы в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- На КИМа 4 на остановке оставили посылку. Все службы на месте. Вот кому-то со штрафом не повезет, - комментирует женский голос видеокадры, вмиг разлетевшиеся по соцсетям.

В данный момент по факту произошедшего оперативники проводят проверку.

ОМОН оцепил остановку на проспекте КИМа в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огород в виде лодки появится на набережной реки Карповки
По простыням на 7 этаж: петербуржцы придумали оригинальный способ доставки алкоголя на самоизоляции
«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку
Ставшую долгостроем школу искусств на Туристской улице должны сдать в августе
Уличные пьянки на Рубинштейна и Думской закончились для 44 петербуржцев в отделении полиции
Огромные радужные пятна заметили петербуржцы на реке Смоленке
В Пулково приземлился самолет из Китая с петербуржцами на борту
Находка в стиле Шекспира: Рыбак обнаружил череп человека на берегу Финского залива в Курортном районе
Бережливую поликлинику с бассейном откроют в Санкт-Петербурге до конца года
Беглов осмотрел новую школу в Приморском районе. Она откроется 1 сентября
18-летняя петербурженка попросила полицейских не наказывать мужчину, который ее «изнасиловал»
В Ленинградской области ищут троих подростков, которые ушли из дома и не вернулись
275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки
Петербуржцы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть в Ботанический сад
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек
ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге закончатся дожди