«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку

5 Июль 2020 2020-07-05T19:12:51+03:00

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Подозрительный предмет был обнаружен 5 июля на автобусной остановке на проспекте КИМа около дома №4 на Васильевском острове. Предположительно, кто-то оставил в павильоне коробку. В результате, узнав, что в людном месте находится бесхозный предмет, на проспект КИМа оперативно прибыли полицейские и бойцы ОМОНа. Остановку оцепили и обтянули оградительной лентой.

Местные жители, заметив, что рядом с их домом что-то происходит, начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов из своих окон. Кадры были опубликованы в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- На КИМа 4 на остановке оставили посылку. Все службы на месте. Вот кому-то со штрафом не повезет, - комментирует женский голос видеокадры, вмиг разлетевшиеся по соцсетям.

В данный момент по факту произошедшего оперативники проводят проверку.

ОМОН оцепил остановку на проспекте КИМа в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU