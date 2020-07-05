2020-07-05T20:51:27+03:00
Общество

Огород в виде лодки появится на набережной реки Карповки

Сама конструкция уже готова, и скоро петербуржцы смогут высаживать там свою рассаду [фото]
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Необычная лодка уже красуется на набережной реки КарповкиНеобычная лодка уже красуется на набережной реки КарповкиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Необычный огород в Петроградском районе соорудили активисты движения «Друзья Карповки». Площадка для высадки семян представляет собой лодку. Как отмечают волонтеры, посадить здесь огурцы, помидоры, да хоть пальму! – может любой желающий. А чтобы растения в любом случае прижились, активисты используют специальные технологии.

- Для наполнения такой неожиданно большой кадки нам потребовалось бы очень много грунта, поэтому мы решили использовать технологию тёплой грядки и добавить слой веток, слой картона, слой травы и только тогда уже грунт, - поясняют волонтеры в группе «Огород на Карповке».

Активисты предлагают всем желающим посадить в лодке семена Фото: СОЦСЕТИ

Активисты предлагают всем желающим посадить в лодке семенаФото: СОЦСЕТИ

И хотя сама лодка уже готова, она пока еще не «поплыла» - высаживать рассаду петербуржцы смогут после того, как сюда завезут землю.

- Я видела на днях в районе набережной Карповки какие-то доски, но не поняла для чего они. А сегодня в группе прочитала, что это будет настоящая грядка в центре города. Отличная идея! Хотела бы что-то высадить. Очень рада, что появится такое место, активисты молодцы, - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц.

Кто знает, может, именно в Петербурге этим летом соберут лучший урожай помидоров Фото: СОЦСЕТИ

Кто знает, может, именно в Петербурге этим летом соберут лучший урожай помидоровФото: СОЦСЕТИ

А тем временем пользователи соцсетей уже предлагают придумать лодке имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огород в виде лодки появится на набережной реки Карповки
По простыням на 7 этаж: петербуржцы придумали оригинальный способ доставки алкоголя на самоизоляции
«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку
Ставшую долгостроем школу искусств на Туристской улице должны сдать в августе
Уличные пьянки на Рубинштейна и Думской закончились для 44 петербуржцев в отделении полиции
Огромные радужные пятна заметили петербуржцы на реке Смоленке
В Пулково приземлился самолет из Китая с петербуржцами на борту
Находка в стиле Шекспира: Рыбак обнаружил череп человека на берегу Финского залива в Курортном районе
Бережливую поликлинику с бассейном откроют в Санкт-Петербурге до конца года
Беглов осмотрел новую школу в Приморском районе. Она откроется 1 сентября
18-летняя петербурженка попросила полицейских не наказывать мужчину, который ее «изнасиловал»
В Ленинградской области ищут троих подростков, которые ушли из дома и не вернулись
275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки
Петербуржцы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть в Ботанический сад
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек
ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге закончатся дожди