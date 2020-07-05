Огород в виде лодки появится на набережной реки Карповки

5 Июль 2020 2020-07-05T20:51:27+03:00

Сама конструкция уже готова, и скоро петербуржцы смогут высаживать там свою рассаду [фото]

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Необычный огород в Петроградском районе соорудили активисты движения «Друзья Карповки». Площадка для высадки семян представляет собой лодку. Как отмечают волонтеры, посадить здесь огурцы, помидоры, да хоть пальму! – может любой желающий. А чтобы растения в любом случае прижились, активисты используют специальные технологии.

- Для наполнения такой неожиданно большой кадки нам потребовалось бы очень много грунта, поэтому мы решили использовать технологию тёплой грядки и добавить слой веток, слой картона, слой травы и только тогда уже грунт, - поясняют волонтеры в группе «Огород на Карповке».

Активисты предлагают всем желающим посадить в лодке семенаФото: СОЦСЕТИ

И хотя сама лодка уже готова, она пока еще не «поплыла» - высаживать рассаду петербуржцы смогут после того, как сюда завезут землю.

- Я видела на днях в районе набережной Карповки какие-то доски, но не поняла для чего они. А сегодня в группе прочитала, что это будет настоящая грядка в центре города. Отличная идея! Хотела бы что-то высадить. Очень рада, что появится такое место, активисты молодцы, - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц.

Кто знает, может, именно в Петербурге этим летом соберут лучший урожай помидоровФото: СОЦСЕТИ

А тем временем пользователи соцсетей уже предлагают придумать лодке имя.

ИСТОЧНИК KP.RU