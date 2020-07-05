В день рождения внучки Семака «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
Дата 5 июля стала особенной для фанатов петербургского «Зенита». В этот день сине-бело-голубые второй раз подряд досрочно стали чемпионами России по футболу. Зрелищный матч знаменитая петербургская команда провела на выезде. Два гола забил Седар Азмун, еще один – Алексей Сутормин, а с пенальти мяч в ворота соперника отправил Артем Дзюба.
Накал спортивных страстей на поле продолжался до последней минуты. «Краснодар» не сдавался до конца. Однако зенитовцам все же удалось одержать победу.
Тем самым сине-бело-голубые сделали подарок своему тренеру Сергею Семаку, у которого сегодня родилась внучка. Радостную новость в своем Инстаграме сообщали жена футболиста.
После матча зенитовцы подхватили своего тренера и стали подбрасывать Семака в воздух. Тем самым команда поздравила своего наставника сразу с двумя важными событиями.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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