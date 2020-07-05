В день рождения внучки Семака «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

5 Июль 2020 2020-07-05T23:18:16+03:00

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Дата 5 июля стала особенной для фанатов петербургского «Зенита». В этот день сине-бело-голубые второй раз подряд досрочно стали чемпионами России по футболу. Зрелищный матч знаменитая петербургская команда провела на выезде. Два гола забил Седар Азмун, еще один – Алексей Сутормин, а с пенальти мяч в ворота соперника отправил Артем Дзюба.

Накал спортивных страстей на поле продолжался до последней минуты. «Краснодар» не сдавался до конца. Однако зенитовцам все же удалось одержать победу.

Тем самым сине-бело-голубые сделали подарок своему тренеру Сергею Семаку, у которого сегодня родилась внучка. Радостную новость в своем Инстаграме сообщали жена футболиста.

После матча зенитовцы подхватили своего тренера и стали подбрасывать Семака в воздух. Тем самым команда поздравила своего наставника сразу с двумя важными событиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788841" frameborder="0"></iframe> "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU