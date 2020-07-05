"Зенит" - Чемпион России по футболу-2020: петербургская команда выиграла титул второй раз подряд

5 Июль 2020 2020-07-05T23:04:02+03:00

"Зенит" стал Чемпионом России по футболу-2020 досрочно, матч с "Сочи" 8 июля 2020 года команда проведет в ранге действующих чемпионов

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"Зенит" - Чемпион России по футболу-2020! Петербургская команда завоевала титул досрочно, по итогам матча с "Краснодаром" в 26 туре Чемпионата.

Сине-бело-голубые провели действительно "валидольный" матч. Дважды команда вела в счете, дважды сравнивали счет соперники. Но в итоге, благодаря дублю Азмуна и голу Алексея Сутормина, зенитовцы сначала вышли вперед, а затем увеличили отрыв. Счет 2:4 и петербургская команда оформляет золотой дубль: берет второе чемпионство подряд!

По итогам 26 туров "Зенит" набрал 62 очка. У сине-бело-голубых 19 побед и всего два поражения. Ни одна команда прежде не набирала более 60 баллов за такую короткую дистанцию!

Теперь "Зенит" - семикратный Чемпион! Один раз клуб стал Чемпионом СССР и шесть раз Чемпионом России!

Видео из раздевалки прямо сразу чемпионского матча "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU