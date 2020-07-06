2020-07-06T08:26:32+03:00
Происшествия

Семь грузовиков сгорели дотла ночью под Гатчиной

Сильный пожар произошел в промзоне в деревне Веккелево
Петр КИБЕР
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Под Гатчиной сгорели семь самосвалов. Фото: vk.com/18psoПод Гатчиной сгорели семь самосвалов. Фото: vk.com/18pso
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Сразу семь грузовиков сгорели дотла в Гатчинском районе Ленинградской области. В ночь на понедельник вызов по телефону «112» пришел из деревни Веккелево. Именно здесь, в промзоне произошел крупный пожар.

- 6 июля в 02 часа 34 минуты на пункт связи 42-1 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу: Пудомягское сельское поселение, деревня Веккелево, Промзона-1, - сообщается на странице 10-го пожарно-спасательного отряда управления МЧС России по Ленинградской области.

Несмотря а то, что пожарные прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки, грузовики уже были полностью охвачены огнем. В результате пожара сгорели все семь самосвалов - пять «Рено» и два «Мерседеса».

Среди людей пострадавших при пожаре не оказалось. Возгорание было потушено примерно за час с небольшим, сейчас на месте ЧП работают дознаватели, которые выясняют причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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