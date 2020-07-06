2020-07-06T08:37:50+03:00
Дом. Семья

Котенка, застрявшего головой между стальным листом и домом, спасли в Ленобласти

Из «гильотины» малыша вызволили областные пожарные
Петр КИБЕР
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В Гатчине пожарные спасли застрявшего котенка. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛОВ Гатчине пожарные спасли застрявшего котенка. Фото: ГУ МЧС РФ по ЛО
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Не только на крупные ЧП выезжают по вызову спасатели МЧС. Иногда пожарных вызывают, чтобы спасти жизнь животным. Так, в Гатчине в беду попал маленький черный котенок, сунувший голову в щель у стены дома и застрявший в ней намертво.

- 5 июля, в 11 часов 55 минут поступила заявка о том, что в Гатчине, на улице Чкалова между фасадом дома и железным листом застрял котенок. На место вызова было направлено отделение 42-й пожарно-спасательной части, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Приехавшие на место пожарные быстро выяснили, что котенок застрял между прибитым листом железа и каменной стеной. Вызваться из этой «гильотины» сам он не мог никак. Малыш уже выбился из сил и отчаялся дождаться помощи, но пожарные, при помощи нехитрого инструмента, аккуратно отогнули край жестянки и вытащили пушистого пленника наружу.

После этого котенка передали жителям дома.

- Молодцы ребята, откликнулись, - поблагодарили их гатчинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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