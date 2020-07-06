«Газель» перевернулась на КАД после прыжков на колесах
Серьезное ДТП произошло на внешнем участке петербургской кольцевой автодороги в районе Янино. Здесь, на мокрой дороге, водитель не смог удержать «Газель», которая, попрыгав с колеса на колесо, в итоге легла набок.
- Газель перевернулась на внешней стороне КАД, перед поворотом на Янино, - пишут очевидцы случившегося в паблике «Подслушано. Янино».
Все произошедшее попало в камеру видеорегистратора ехавшей сзади машины. Судя по кадрам видео, газель либо занесло на мокрой трассе в накопившейся в колее воде, либо заднее правое колесо не выдержало и лопнуло.
Отметим, что все случилось вечером в воскресенье, когда на Петербург обрушился проливной дождь. Дороги были скользкие, а видимость на отдельных трассах не превышала пары десятков метров.
В понедельник в городе также ожидаются осадки, но не такие сильные, как накануне.
"Газель" перевернулась на КАД у Янино..Видео: vk.com/yaninovk
ИСТОЧНИК KP.RU