2020-07-06T09:16:21+03:00
Происшествия

«Газель» перевернулась на КАД после прыжков на колесах

ЧП произошло в районе развязки на Янино [видео]
Петр КИБЕР
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На КАД у Янино перевернулась "Газель". Фото: vk.com/yaninovkНа КАД у Янино перевернулась "Газель". Фото: vk.com/yaninovk
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Серьезное ДТП произошло на внешнем участке петербургской кольцевой автодороги в районе Янино. Здесь, на мокрой дороге, водитель не смог удержать «Газель», которая, попрыгав с колеса на колесо, в итоге легла набок.

- Газель перевернулась на внешней стороне КАД, перед поворотом на Янино, - пишут очевидцы случившегося в паблике «Подслушано. Янино».

Все произошедшее попало в камеру видеорегистратора ехавшей сзади машины. Судя по кадрам видео, газель либо занесло на мокрой трассе в накопившейся в колее воде, либо заднее правое колесо не выдержало и лопнуло.

Отметим, что все случилось вечером в воскресенье, когда на Петербург обрушился проливной дождь. Дороги были скользкие, а видимость на отдельных трассах не превышала пары десятков метров.

В понедельник в городе также ожидаются осадки, но не такие сильные, как накануне.

"Газель" перевернулась на КАД у Янино..Видео: vk.com/yaninovk

ИСТОЧНИК KP.RU

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