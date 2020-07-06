Житель Ленобласти прямо на трассе отобрал «Мерседес» у приятеля

6 Июль 2020 2020-07-06T09:37:46+03:00

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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области ищут угонщика дорогой иномарки, который отобрал машину прямо на трассе. Причем не у чужого человека, а у своего знакомого. Все случилось в минувшие выходные.

- 4 июля в полицию поступило сообщение о том, что около 4 часов утра на автодороге А-181 «Южное полукольцо», около деревни Матокса, в автомобиле заявителя «Мерседес» знакомый мужчина ударил заявителя. После чего потерпевший вышел из машины, а злоумышленник на ней скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Побитый автовладелец вызвал себе скорую, которая госпитализировала его в удовлетворительном состоянии. Параллельно мужчина позвонил в полицию и заявил об угоне. И пока врачи оказывали потерпевшему помощь, стражи порядка объявили «Мерседес в розыск.

По факту ЧП заведено уголовное дело. По статье «Грабеж» злоумышленнику грозит от шести до двенадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU