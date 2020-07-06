В Петергофе алабай разодрал ягодицу девушке
Огромный алабай, гулявший без поводка и присмотра хозяина, покусал сразу трех жителей Петергофа. Сильнее всего от зубов собаки пострадала девушка, у которой серьезные раны руки, ноги и ягодицы.
- 5 июля, бригады скорой помощи трижды приезжали на Троицкую Гору и увезли оттуда в больницу трех женщин, покусанных одним и тем же псом, - пишет «Мегаполис».
По словам жителей микрорайона, первой на глаза собаке попалась 25-летняя девушка, шедшая в магазин. Алабай набросился на нее и нанес серьезные раны.
В больнице медики сообщили родным пострадавшей, что девушке предстоит долгое лечение, так как в ранах есть инфекция от зубов, поэтому их зашивать нельзя.
Пострадавшей придется пройти курс вливания антибиотиков, а под присмотром врачей ей предстоит пробыть около трех недель.
Полиция уже в курсе произошедшего и занимается хозяином собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU