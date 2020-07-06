В Петергофе алабай разодрал ягодицу девушке

6 Июль 2020 2020-07-06T09:58:09+03:00

В Петергофе алабай сильно покусал девушку и еще двух женщин. Фото: "Мегаполис"

По словам местных жителей, от агрессивной собаки только за день пострадали три человека

Изменить размер текста: A A

Огромный алабай, гулявший без поводка и присмотра хозяина, покусал сразу трех жителей Петергофа. Сильнее всего от зубов собаки пострадала девушка, у которой серьезные раны руки, ноги и ягодицы.

- 5 июля, бригады скорой помощи трижды приезжали на Троицкую Гору и увезли оттуда в больницу трех женщин, покусанных одним и тем же псом, - пишет «Мегаполис».

По словам жителей микрорайона, первой на глаза собаке попалась 25-летняя девушка, шедшая в магазин. Алабай набросился на нее и нанес серьезные раны.

В больнице медики сообщили родным пострадавшей, что девушке предстоит долгое лечение, так как в ранах есть инфекция от зубов, поэтому их зашивать нельзя.

Пострадавшей придется пройти курс вливания антибиотиков, а под присмотром врачей ей предстоит пробыть около трех недель.

Полиция уже в курсе произошедшего и занимается хозяином собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU