2020-07-06T10:42:24+03:00
Общество

11 047 человек проверили на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Последние данные привел Оперативный штаб города
Петр КИБЕР
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Больше 11 тысяч горожан обследовали на коронавирус за сутки.Больше 11 тысяч горожан обследовали на коронавирус за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Больше 11 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные приводит на утро 6 июля оперативный штаб города по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11047 человек. Под медицинским наблюдением находится 1298 человек. Из них 75 - в обсерваторе, 554 - на самоизоляции, 669 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

По единому экстренному номеру «122» поступило 264 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом.

Еще 97 звонков приняли в службе 112. О приезде из другой страны в Россию сообщили 42 человека. 55 звонков операторы перенаправили в службу скорой помощи, а четыре - в полицию.

За последние сутки в городе заболели еще 280 человек, общее количество зараженных с начала пандемии составило 25 816 петербуржцев. Выздоровели 180 пациентов (20 174 всего), умерли еще 44 (1389).

ИСТОЧНИК KP.RU

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