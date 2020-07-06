6 Июль 2020 2020-07-06T11:19:53+03:00

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Компания «СКА Арена» получила разрешение начать первый этап реконструкции СКК, как официально называются работы по строительству 23-тысячной хоккейной арены на месте рухнувшего спорткомплекса.

- Госстройнадзор выдал разрешение на первый этап реконструкции СКК «Петербургский», - пишет «Мойка 78».

При этом в документе идет речь о реконструкции двух павильонов, стоящих по бокам от бывшего СКК где ранее располагались билетные кассы. Это два здания по 750 квадратных метров, где в будущем по плану появятся детские спортивные секции.

Полностью сносить существующие постройке не будут, а просто перестроят изнутри. Сроки работ не уточняются, а выданное разрешение действует до начала 2023 года.

Напомним, что в рамках реконструкции на месте бывшего СКК появится ледовая арена, в которой должен пройти чемпионат мира по хоккею 2023 года. Также будет благоустроена и прилежащая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU