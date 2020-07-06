За матерную надпись на полицейской машине хулигану дали день ареста

6 Июль 2020 2020-07-06T11:52:33+03:00

С наказанием его приятелю суд пока не определился

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу одного из двух хулиганов, который написал нецензурное слово на двери полицейской машины. Инцидент произошел в улице июня на улице Рубинштейна.

- 27 июня в 01:00, у дома 27 по улице Рубинштейна, подсудимый совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок, своими действиями выразив явное неуважение к обществу, в общественном месте повредил чужое имущество, а именно нанес надпись нецензурной брани маркером на служебный автомобиль полиции, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья отметил, что хулиганство было совершено в общественном месте в присутствии проходящих граждан.

Напомним, что нарушителем порядка оказался уроженец Томска. На полицейской машине он рисовал на пару с приятелем из Иркутска. Оба работают курьерами.

Сам обвиняемый вину признал и раскаялся. Суд учел, что парень ранее не судим и дал ему сутки административного ареста. Наказание го приятелю пока не определено.

ИСТОЧНИК KP.RU