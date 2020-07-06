2020-07-06T19:14:21+03:00
Происшествия

Полицейский, пойманный за взятку в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком

Инспектор ГИБДД предложил водителю-нарушителю избежать лишения прав и попался на своей алчности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инспектора ГИБДД из Санкт-Петербурга осудили за получение взятки.Инспектора ГИБДД из Санкт-Петербурга осудили за получение взятки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бывший полицейский из Санкт-Петербурга признан виновным по уголовной статье за получение взятки и «награжден» условным сроком. Все произошло 25 марта 2020 года, когда 29-летний инспектор ГИБДД остановил нарушителя ПДД и предложил ему откупиться деньгами, иначе водителя ждало бы лишение прав.

Сумму взятки после переговоров снизили с 30 до 15 тысяч рублей. Полицейский не постеснялся получить взятку прямо в своем служебном кабинете, после чего его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия в госорганах и учреждениях на трехлетний срок, - сообщают конец истории в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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