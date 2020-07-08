До +20 и с дождями обещают петербуржцам в среду, 8 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T08:37:07+03:00

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Дожди опять возвращаются в Санкт-Петербург. Сделав перерыв на один день - вторник оказался сухим - небесная канцелярия опять «дала воду». В наступившую среду по прогнозам синоптиков, в городе будет пасмурно, но остаточно тепло.

- 8 июля в течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Увы, но такая дождливая погода сохранится в городе до выходных. А там - как повезет.

На 8:30 утра температура в Петербурге составляет +15,5 градуса, давление + 754,9+ мм ртутного столба, а влажность - 77процентов. И практически безветренно.

Напомним, что в Ленинградской области на среду обещают не только дожди, но и грозы. Об этом предупреждало накануне региональное управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU