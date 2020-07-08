2020-07-08T09:01:00+03:00
Общество

Вторая очередь «Лахта Центра» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Документы выдал городской Госстройнадзор
Петр КИБЕР
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"Лахта Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 15-этажной "пристройки"."Лахта Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 15-этажной "пристройки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще не обжитой «Лахта Центр» уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса. Пока в башне, сданной два года назад, идут отделочные работы перед въездом туда главного офиса «Газпрома», Госстройнадзор выдал разрешительные документы на здание у подножия 460-метрового небоскреба.

- Компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» дано разрешение ввести в эксплуатацию вторую очередь «Лахта Центра» Соответствующая запись появилась в реестре Госстройнадзора, - пишут «Невские новости».

Речь идет от 15-этажном многофункциональном центре у подножия башни. В нем расположатся кафе, рестораны, общественное пространство и так далее. Сам объект состоит из двух корпусов общей площадью 570 тысяч квадратных метров.

Концепцию «волны», в которой построены корпуса, разработал британский архитектор Тони Кеттл. В этой же стилистике будут построены и другие здания комплекса, сдача которых намечена на 2025-й год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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