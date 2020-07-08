2020-07-08T09:19:47+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте «Форд» снес светофор из-за инвалида на дороге

Водитель иномарки за долю секунды успел крутануть руль, чтобы не снести человека [видео]
Петр КИБЕР
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Чтобы не сбить инвалида, собиравшего милостыню, водителю "Форда" пришлось уйти налево. Фото: vk.com/spb_todayЧтобы не сбить инвалида, собиравшего милостыню, водителю "Форда" пришлось уйти налево. Фото: vk.com/spb_today
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В соцсетях появилось видео, объясняющее причину ДТП, которое произошло днем 6 июля на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы. Здесь «Форд Мондео» снес светофор из-за инвалида на проезжей части.

- На перекрестке машина врезалась в островок безопасности. Страшно представить, если бы на переходе были люди, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петебург» очевидцы происшествия.

Однако позднее, когда появилось видео с регистратора шедшей сзади «Форда» машины, стало понятно, что винить водителя особо не в чем. Он едва успел среагировать, когда другой автомобиль отвернул в сторону и перед им на дороге внезапно оказался безногий мужчина, собиравший милостыню между рядов.

В итоге иномарка резко ушла влево и снесла светофор на разделительной полосе. А отделавшийся испугом инвалид поспешил покинуть место происшествия.

На Ленинском проспекте "Форд" снес светофор из-за инвалида на дороге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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