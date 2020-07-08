ДТП с каршерингом на встречке произошло на Обводном канале
Каршеринг, лишь недавно вновь разрешенный к работе, уверенно пополняет статистику ДТП. Очередная авария произошла утром 8 июля на Обводном канале. Здесь прокатный автомобиль, оказавшийся на встречной полосе, зацепил «Ладу».
- Утро начинается не с кофе на перекрестке Обводного и Старо-Петергофского проспекта. Каким-то образом каршеринг оказался на встречке, собирается пробка, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Впрочем, по причине раннего утра, серьезного затора удалось избежать, а ДТП оперативно «разрулили» приехавшие на вызов дорожные полицейские.
А вот пользователи соцсетей не смогли пройти мимо аварии с прокатным авто: «Как мы все скучали по идиотам на крашшеринге»; «Закройте пожалуйста эту организацию. Машины раздайте многодетными семьям», - пишут горожане в комментариях.
Впрочем, другие отвечают, что и за рулем обычных авто горе-водителей не меньше.
Официальной информации по аварии от ГИБДД пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU