2020-07-08T09:44:23+03:00
Происшествия

ДТП с каршерингом на встречке произошло на Обводном канале

Из-за аварии на перекрестке со Старо-Петергофским проспектом собралась пробка
Петр КИБЕР
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На Обводном канале произошло ДТП с участием каршеринга. Фото: vk.com/spb_todayНа Обводном канале произошло ДТП с участием каршеринга. Фото: vk.com/spb_today
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Каршеринг, лишь недавно вновь разрешенный к работе, уверенно пополняет статистику ДТП. Очередная авария произошла утром 8 июля на Обводном канале. Здесь прокатный автомобиль, оказавшийся на встречной полосе, зацепил «Ладу».

- Утро начинается не с кофе на перекрестке Обводного и Старо-Петергофского проспекта. Каким-то образом каршеринг оказался на встречке, собирается пробка, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, по причине раннего утра, серьезного затора удалось избежать, а ДТП оперативно «разрулили» приехавшие на вызов дорожные полицейские.

А вот пользователи соцсетей не смогли пройти мимо аварии с прокатным авто: «Как мы все скучали по идиотам на крашшеринге»; «Закройте пожалуйста эту организацию. Машины раздайте многодетными семьям», - пишут горожане в комментариях.

Впрочем, другие отвечают, что и за рулем обычных авто горе-водителей не меньше.

Официальной информации по аварии от ГИБДД пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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