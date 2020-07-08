Полицейские со стрельбой ловили пьяного байкера на Парнасе

8 Июль 2020 2020-07-08T10:33:11+03:00

Мотоциклист уходил от погони по газонам и тротуарам [видео]

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Применять табельное оружие пришлось петербургским гаишникам, которые ловили на Парнасе пьяного мотоциклиста. О том, что байкер был нетрезв, стало известно позднее, а для начала, чтобы остановить нарушителя, стражам порядка пришлось использовать табельное оружие.

- Около 9 утра 7 июля сотрудники ДПС заметили на проспекте Энгельса мотоцикл без номеров. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил движение, грубо нарушая правила, чем создавал угрозу участникам дорожного движения, - сообщает пресс-служба ГУ МД по Петербургу и Ленобласти.

Как отмечают в Главке, инспекторам ничего не оставалось, как в соответствии с Законом «О полиции» произвести сначала предупредительный выстрел в воздух, а потом несколько – по колесам.

Посте этого байкер остановился. Нарушителем оказался 32-летний уроженец Приморского края. Он мало того, что был пьян, так и ранее уже лишен прав за такое же нарушение (пьянку). Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789279" frameborder="0"></iframe> На Парнасе со стрельбой ловили пьяного мотоциклиста.Видео: ГУ МВД по СПб ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU