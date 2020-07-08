14 737 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки
Больше 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли проверку на наличие коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает городской Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. А федеральный Инфоцентр приводит и новые данные по заболевшим за минувшие 24 часа.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 737 человек. Под медицинским наблюдением находится 1346 горожан. Из них 195 - в обсерваторе, 728 - на самоизоляции, 423 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.
В то же время за минувший день в городе прибавилось еще 295 пациентов, у которых коронавирусная инфекция подтверждена клинически. Это означает очередной рост с момента выхода на плато в середине июня, когда в среднем за сутки заболевали около 250 человек.
Кроме этого, зафиксированы еще 47 смертей по причине COVID-19. Однако 193 человека выздоровели, а в активном состоянии болезни остаются 4353 жителя Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU