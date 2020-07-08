2020-07-08T10:55:15+03:00
Общество

14 737 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки

Число новых случаев заражения опять увеличилось до 295 человек в день
Петр КИБЕР
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Больше 14 тысяч петребуржцев сдали за сутки тест на коронавирус.Больше 14 тысяч петребуржцев сдали за сутки тест на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли проверку на наличие коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает городской Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. А федеральный Инфоцентр приводит и новые данные по заболевшим за минувшие 24 часа.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 737 человек. Под медицинским наблюдением находится 1346 горожан. Из них 195 - в обсерваторе, 728 - на самоизоляции, 423 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

В то же время за минувший день в городе прибавилось еще 295 пациентов, у которых коронавирусная инфекция подтверждена клинически. Это означает очередной рост с момента выхода на плато в середине июня, когда в среднем за сутки заболевали около 250 человек.

Кроме этого, зафиксированы еще 47 смертей по причине COVID-19. Однако 193 человека выздоровели, а в активном состоянии болезни остаются 4353 жителя Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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