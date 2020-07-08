2020-07-08T11:36:42+03:00
Общество

ЗакС одобрил кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

В правительстве города он будет отвечать за вопросы молодежной политики
Петр КИБЕР
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Депутаты утвердили Александра Бельского новым вице-губернатором Петербурга. Фото: пресс-служба администрации Курортного района.Депутаты утвердили Александра Бельского новым вице-губернатором Петербурга. Фото: пресс-служба администрации Курортного района.
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Депутаты петербургского Заксобрания одобрили кандидатуру Александра Бельского в качестве нового вице-губернатора Санкт-Петербурга. Документ с соответствующим постановлением опубликовала канцелярия Мариинского дворца.

- Дать согласие на назначение Александр Николаевича Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, - говорится в тексте документа.

Напомним, что в понедельник кандидатуру Бельского на утверждение в ЗакС направил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что ранее Бельский работал главой администрации Сестрорецка, а с 2019 года возглавляет Комитет территориального развития Санкт-Петербурга.

Ожидается, что он заменит в составе правительства главу Комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова и руководителя Комитета по внешним связям Евгения Григорьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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