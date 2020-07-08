ЗакС одобрил кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
Депутаты петербургского Заксобрания одобрили кандидатуру Александра Бельского в качестве нового вице-губернатора Санкт-Петербурга. Документ с соответствующим постановлением опубликовала канцелярия Мариинского дворца.
- Дать согласие на назначение Александр Николаевича Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, - говорится в тексте документа.
Напомним, что в понедельник кандидатуру Бельского на утверждение в ЗакС направил губернатор Александр Беглов.
Отметим, что ранее Бельский работал главой администрации Сестрорецка, а с 2019 года возглавляет Комитет территориального развития Санкт-Петербурга.
Ожидается, что он заменит в составе правительства главу Комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова и руководителя Комитета по внешним связям Евгения Григорьева.
ИСТОЧНИК KP.RU