На улице Тюшина из-под земли вырвалось пламя

8 Июль 2020 2020-07-08T12:05:01+03:00

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Громкий хлопок и языки пламени вырвавшиеся из-под асфальта могли слышать и видеть жители Петербурга, оказавшиеся утром 8 июля на улице Тюшина, что неподалеку от Лиговского проспекта.

- 8 июля в 10:02 поступила заявка по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район. У дома 16 по улице Тюшина произошел хлопок с выходом пламени и последующее повреждение асфальта на площади 7 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К тому моменту, как на место ЧП примчались подразделения пожарных, открытого пламени уже не было. Сначала было предположение о хлопке газа, но аварийные бригады Петербурггаза проверили объект и утечки не обнаружили. Типичного запаха в районе также нет.

А вот специалисты Ленэнерго, также приехавшие на вызов, сейчас активно проверяют свои сети. Предварительной причиной ЧП называется короткое замыкание - «пробой» - на подземном кабеле.

ИСТОЧНИК KP.RU