2020-07-08T12:37:03+03:00
Общество

Исторические виды Санкт-Петербурга защитят законом

Проект документа в первом чтении одобрил городской парламент
Петр КИБЕР
Поделиться:
Исторические виды Петербурга защитят от новой застройки.Исторические виды Петербурга защитят от новой застройки.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Исторические виды Санкт-Петербурга решили защитить специальным законом. Для этого в действующий документ о границах охранных зон, внесли новое понятие «смежный уличный фронт». Законопроект в первом чтении уже приняли депутаты ЗакСа.

- Введение понятия «смежный уличный фронт» позволит минимизировать воздействие на исторически сложившуюся архитектурную среду, окружающей ее современной застройки. Особое значение имеет уточнение системы расчета предельной высоты зданий на таких территориях, - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

По мнению депутатов, закон станет основой для подготовки нового Генплана Санкт-Петербурга. Но что важнее - на годы вперед защитить историческую панораму города, исключив возможность негативного воздействия новой застройки на существующие архитектурно-ландшафтные ансамбли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кокорин сыграет против «Зенита» в матче с «Сочи»
Гипсовую голову атланта времен Растрелли нашли при реставрации в Царском Селе
Исторические виды Санкт-Петербурга защитят законом
На улице Тюшина из-под земли вырвалось пламя
ЗакС одобрил кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга
Депутаты окончательно приняли закон о запрете «наливаек»
14 737 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки
Полицейские со стрельбой ловили пьяного байкера на Парнасе
ДТП с каршерингом на встречке произошло на Обводном канале
На Ленинском проспекте «Форд» снес светофор из-за инвалида на дороге
Вторая очередь «Лахта Центра» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
До +20 и с дождями обещают петербуржцам в среду, 8 июля
Ливни и грозы обрушатся на Ленинградскую область 8 июля
Суд окончательно запретил застройку на месте исторического завода Оуфа в Санкт-Петербурге
Дочь Семака показала первое фото новорожденной девочки
Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку
Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти
Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу