Исторические виды Санкт-Петербурга защитят законом

8 Июль 2020 2020-07-08T12:37:03+03:00

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Исторические виды Санкт-Петербурга решили защитить специальным законом. Для этого в действующий документ о границах охранных зон, внесли новое понятие «смежный уличный фронт». Законопроект в первом чтении уже приняли депутаты ЗакСа.

- Введение понятия «смежный уличный фронт» позволит минимизировать воздействие на исторически сложившуюся архитектурную среду, окружающей ее современной застройки. Особое значение имеет уточнение системы расчета предельной высоты зданий на таких территориях, - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

По мнению депутатов, закон станет основой для подготовки нового Генплана Санкт-Петербурга. Но что важнее - на годы вперед защитить историческую панораму города, исключив возможность негативного воздействия новой застройки на существующие архитектурно-ландшафтные ансамбли.

ИСТОЧНИК KP.RU